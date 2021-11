Una staffetta contro la violenza sulle donne a Santo Stefano Magra. Il 25 novembre incontri di riflessione e sensibilizzazione.

Una staffetta contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Santo Stefano Magra ha in serbo per il 25 novembre la “ Staffetta contro la violenza sulle donne”.

Un’intera giornata di incontri pubblici e nelle scuole, volti a creare momenti di riflessione su un tema così grave e purtroppo sempre attuale.

La sindaca Paola Sisti ha dichiarato:

“È una grande soddisfazione per me aver lavorato insieme alle donne di questa nuova giunta, senza distinzione di idee politiche, per creare una bellissima giornata che guarda soprattutto alle nuove generazioni, da educare al rispetto e alla parità di genere”.

Chiara Battistini, assessore ai servizi sociali, all’istruzione e alle pari opportunità, ha aggiunto:

“La staffetta contro la violenza sulle donne nasce dalla collaborazione tra le donne della politica di Santo Stefano e che includono me, la sindaca Sisti, Marzia Bertolla e Roberta Parisi, consigliere di maggioranza, Eva Battistini, consigliere di Rifondazione Comunista ed Eleonora Aiesi dell’opposizione.

Un ruolo attivo in questa giornata l’avranno anche le scuole di ogni ordine e grado che si sono adoperate per organizzare alcuni eventi che coinvolgeranno alunni e insegnanti, tra letture di brani, laboratori e concerti.

Un grazie speciale va inoltre alla dirigente scolastica Simonetta Bertionotti”.

Nelle scuole del territorio, dalla Scuola Primaria Fermi e Madonnetta alla Scuola Secondaria Schiaffini, infatti:

la mattina del 25 novembre troveranno spazio musica, poesie e laboratori creativi nei quali verranno realizzate, tra le altre cose, delle scarpe rosse, simbolo per eccellenza della battaglia alla violenza femminile.

E rosso sarà anche il colore delle due panchine che nella stessa mattinata verranno inaugurate presso il centro commerciale La Fabbrica (ore 11.00) e in Piazza Cerri (ore 11.45).

Panchina, quest’ultima, in memoria di Romano Mantegazza noto alla comunità santostefanese per aver difeso con la vita, solo alcuni mesi fa, la sua badante salvandola dalle minacce del compagno.

La giornata contro la violenza sulle donne a Santo Stefano si concluderà alle ore 18.00 all’Area Vaccari con la Tavola rotonda “Mai più sole”.

Avverrà alla presenza dell’amministrazione al completo, dell’opposizione, dell’Associazione Vittoria, attiva a supporto delle donne vittime di violenza, e il comandante dei Carabinieri di Sarzana Luca Panfilo.

L’evento è aperto al pubblico.