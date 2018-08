Una Berta Minore in difficoltà soccorsa dall’Enpa

I cambiamenti climatici stanno cambiando anche gli areali dove vivono gli animali selvatici, che sempre più si spingono verso nord, dove a volte alcuni si feriscono, si ammalano o cadono a terra in evidente difficoltà.

E’ per questo che ieri, in via Nizza a Savona, i volontari della Protezione Animali hanno soccorso un bellissimo esemplare di berta minore mediterranea in difficoltà, ora in cura presso la locale sede Enpa.

Questo uccello marino di dimensioni medio/piccole era finora presente in piccole colonie in Sardegna, Corsica e costa toscana ma, evidentemente, alcuni pionieri stanno attraversando il mar Ligure per esplorare la riviera.

La berta minore si ciba di pesci, che cattura immergendosi anche a discrete profondità, nidifica da febbraio a luglio in tane di terra o anfratti di scogliere, cova un uovo solo e cura amorevolmente il piccolo nato che diventa autosufficiente a fine luglio e migra poi nel mar Nero

Si tratta di un animale protetto dalle leggi per la sua rarità, dovuta all’occupazione della costa da parte dell’uomo ed alle reti da pesca.