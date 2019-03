Un week end di divertimento e benessere ad Artesina

Ancora un week end di neve ad Artesina con il divertimento e il benessere. Sabato è tempo di GIGANTURRA VINTAGE, tradizionale slalom gigante parallelo in programma sulla pista del Colletto, con arrivo sulla Piazza di Artesina, pranzo e Dj Set. Sci e goliardia si incontrano per una manifestazione “unica” nel suo genere, aperta a tutte le età ed a sciatori di ogni livello. Festa con sci e abbigliamento vintage, quello dei nonni e dei bisnonni, con gonnelloni o pantaloni alla zuava, maglie pesanti di lana intrecciate a mano e cappelli.

Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie. E’ previsto anche un “Premio Vintage” femminile e maschile e, inoltre, ci saranno premi a sorteggio, ma solo per chi ha un abito vintage, ovvero almeno due capi tra giacca, pantaloni, casco o berretto. Tra i premi, uno Stagionale Mondolèski per la prossima stagione offerto da Artesina Spa, un paio di sci offerti da Siccardi Sport e un weekend in Hotel per due persone offerto da Casa Marguareis.

L’iscrizione alla gara con incluso il buffet ha un costo di 15 euro (40 euro anche con lo skipass incluso). Per informazioni è a disposizione lo Sci Club Artesina ai numeri 0174242112 e 3356748020. “Festeggeremo insieme la stagione sciistica – racconta Paolo Palmieri, amministratore di Artesina Spa – che proprio sabato raggiungerà i 4 mesi di apertura, nonostante le condizioni meteo anomale e la carenza di precipitazioni che hanno caratterizzato tutto l’inverno”.

Sono aperte le piste della zona Colletto e Mirafiori, grazie all’ottima preparazione del fondo con innevamento programmato. Aperta anche l’Area Fun con spazio gonfiabili e percorso per quad elettrici per bambini. Immancabile poi la Baby Dance con Pinky, nel tradizionale momento della domenica (ore 12). Sarà anche un week end all’insegna del benessere presso “Casa Marguareis”, con area gym, bagno turco, scrub, massaggi e trattamenti corpo di ogni tipo con professionisti del settore (info allo 0174242252).

E intanto si pensa già alla prossima stagione. Fino al 7 aprile sarà possibile usufruire della promozione “Skipass Stagionale MondoleSki 2019/2020” con rinnovo al costo di euro 480 e prima sottoscrizione a euro 580.