Un pranzo sostenibile a Genova. Per la Green Food Week il Gruppo La Cascina Cooperativa serve nelle scuole piatti a basso impatto ambientale.

Un pranzo sostenibile a Genova nelle scuole del Comune.

Gruppo La Cascina e Comune di Genova insieme per la Green Food Week

Pasta al pesto, polpettine di piselli, carote in insalata e frutta fresca di stagione.

È questo il menu servito oggi a pranzo dalla Vivenda e da La Cascina Global Service, aziende del Gruppo La Cascina Cooperativa, nelle scuole del Comune di Genova a più di 7.000 bambini.

L’occasione? La Green Food Week, una settimana che punta a sensibilizzare la comunità sul peso che l’alimentazione ha sul pianeta in termini di sostenibilità.

Le mense del Comune di Genova divengono per un giorno protagoniste di un messaggio importante.

E le due aziende, infatti, hanno ideato di concerto con l’amministrazione comunale, un menù “speciale” composto da pietanze più sostenibili, contribuendo, fattivamente, a un risparmio dei gas serra emessi nell’atmosfera.

Per questa giornata i bambini potranno gustare piatti della tradizione a bassissimo impatto ambientale. E dall’importante contenuto nutrizionale.

Green Food Week è la campagna creata da Foodinsider, osservatorio nazionale sulle mense scolastiche che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione scolastica per identificare modelli virtuosi e best practice. Grazie a questa iniziativa si promuovono menù ecologici nelle mense scolastiche, lanciando un importante messaggio a grandi e piccini sull’attenzione da tenere, anche in ambito alimentare, per salvaguardare il pianeta.

Michele Cipriani, direttore di produzione in Liguria per La Cascina Cooperativa dichiara: “Abbiamo aderito con piacere alla proposta arrivata dall’amministrazione comunale di Genova e da Foodinsider. Si tratta di un’iniziativa di grande impatto sociale, con una funzione pedagogica per i bambini coinvolti. Bambini che saranno gli adulti di domani e che devono inevitabilmente avere coscienza di quanto sia importante il tema della sostenibilità. Come Gruppo La Cascina siamo da sempre attenti, nel nostro quotidiano, a garantire non solo la qualità del servizio, ma anche a promuovere – e sposare come in questo caso – progetti di educazione alimentare a largo raggio: è fra i banchi di scuola, infatti, che bisogna ‘insegnare’ l’importanza della sana alimentazione, dei corretti stili di vita e di un pianeta più verde e sano per tutti”