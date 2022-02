Un podcast sul tema Mani Pulite. Il Festival della Comunicazione ripropone il tema del rapporto tra giustizia e comunicazione.

Un podcast sul tema Mani Pulite con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo.

A trent’anni da Mani pulite il Festival della Comunicazione ripercorre i fatti con un podcast.

“Giustizia e comunicazione, prima durante e dopo Mani pulite” è il racconto di alcuni dei retroscena di Tangentopoli dalla voce diretta dei protagonisti delle vicende che più hanno segnato la recente storia politica italiana, in un confronto guidato da David Parenzo.

Nella settimana che segna i 30 anni dall’inizio della serie di inchieste giudiziarie Mani pulite, e che vede ancora protagonisti – su fronti diversi in ambito giustizia – sia Gherardo Colombo sia Piercamilo Davigo,

il Festival della Comunicazione ripropone uno dei propri incontri più partecipati e applauditi di sempre, nella veste rinnovata del formato podcast.

“Giustizia e comunicazione, prima durante e dopo Mani pulite” è il titolo del dibattito ospitato a Camogli alla terza edizione del Festival in cui gli ex magistrati Colombo e Davigo – che insieme a Francesco Greco e Antonio Di Pietro costituivano il pool dell’inchiesta – dialogano con la conduzione di David Parenzo.

In un vivace e profondo confronto sulle vicende degli anni Novanta, si va oltre gli aspetti giuridici, politici e processuali, arrivando ad affrontare il tema del ruolo della comunicazione, dei media e del giornalismo nel raccontare in modo efficace e deontologico le rivelazioni su un sistema fraudolento e corrotto che coinvolgeva molta della politica e dell’imprenditoria italiana.

“I titoli dei giornali contavano relativamente poco, quello che ha contato molto nella comunicazione è stata l’informazione puntuale”, racconta Piercamillo Davigo.

“A differenza di quanto è accaduto negli anni successivi, dove c’è stato un progressivo affinamento delle tecniche di travisamento, i fatti che emergevano erano così tanti e così sconcertanti per l’opinione pubblica che parlavano da soli:

i giornali dell’epoca avevano pochi commenti e molte notizie”.

“Soprattutto per i ragazzi, per chi non ha vissuto quegli anni”, aggiunge Gherardo Colombo raccontando Tangentopoli, “è necessario far conoscere quella che per loro è storia, affinché possano scegliere al giorno d’oggi.

Se non conosci il passato non puoi orientarti nel presente, anche se molto dipende da come la comunicazione e le ricostruzioni sono fatte”.

Il podcast “Giustizia e comunicazione, prima durante e dopo Mani pulite” è disponibile gratuitamente alla pagina http://www.framecultura.it/novita/, oltre che su tutte le principali piattaforme per l’ascolto cercando festivalcom.

La puntata è parte integrante della collana Replay, con gli incontri del Festival della Comunicazione che più hanno emozionato, rieditati per l’ascolto e raccolti in una galleria di pensieri, spunti illuminanti, rivelazioni e aneddoti pronunciati dai grandi protagonisti del nostro tempo.

Il Festival della Comunicazione ritorna dall’8 all’11 settembre 2022 a Camogli per la sua nona edizione, dedicata al tema della Libertà.

E anche quest’anno il Festival accompagna il proprio affezionato pubblico con uscite settimanali anche con la serie Storie che lasciano il segno:

contenuti nuovi e inediti dalla voce diretta dei grandi protagonisti del Festival, su festivalcomunicazione.it e framecultura.it.

Informazioni:

www.festivalcomunicazione.it