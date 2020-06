Un invito ai liguri a passare l’estate nella nostra regione

“101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino” lancia l’hashtag #rEstateinLiguria, un invito a tutti i genitori liguri a trascorrere le vacanze nella nostra regione.

Il portale di riferimento per un turismo in Liguria adatto a famiglie e bambini, lancia l’hashtag #rEstateinLiguria, un invito a tutti i genitori liguri a trascorrere le vacanze nella propria regione.

Con l’avvicinarsi della bella stagione cresce anche l’attesa per le vacanze, momento in cui si mette da parte lo stress accumulato in tanti mesi di lavoro per godersi il meritato relax e dedicarsi alla condivisione dei bei momenti in compagnia dei propri amici e famigliari. Quest’estate, però, a causa della situazione che l’emergenza sanitaria coronavirus ha generato, non è raccomandabile mettersi in viaggio per luoghi lontani e in tanti non potranno raggiungere le mete esotiche che tanto hanno sognato.

Per questo motivo,” 101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino” invita tutti i liguri a trascorrere le vacanze in Liguria, un territorio che sa regalare panorami mozzafiato e che, grazie al suo mare e ai suoi monti, accontenta ogni tipo di visitatore. Sentieri nei boschi, passeggiate tra i forti, piste ciclabili, pic-nic nei prati, spiagge chilometriche e borghi medievali: la Liguria sa offrire tantissime idee per tutti i gusti per trascorrere il tempo libero e organizzare le proprie vacanze.

«L’idea dell’hashtag è nata proprio grazie ai nostri lettori, che in questi mesi di quarantena hanno visitato in tantissimi il nostro portale alla ricerca di gite #amisuradibambino e scampagnate perfette per un pomeriggio da trascorrere in famiglia, da organizzare una volta terminato il lockdown – spiega Cristiano Fiore, ideatore e fondatore del portale – Durante il difficile momento che abbiamo trascorso a casa, infatti, le visite ai nostri contenuti si sono triplicate e sono cresciute le iscrizioni al nostro gruppo Facebook “101 Gite da fare con i bambini a Genova e in Liguria”. Questo ha confermato la voglia di godersi il territorio ligure e di trascorrere il tempo libero nella nostra terra».

Insieme all’hashtag, viene inaugurata oggi anche una nuova categoria sul sito, che prende proprio il nome di #rEstateinLiguria, in cui sono già visibili le 101 gite migliori da organizzare in Liguria in vista dell’estate. Una guida per non perdersi le mete più suggestive della nostra Regione e per godere appieno dei territori unici che la Liguria custodisce.