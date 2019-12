Un altro top dj internazionale è pronto a suonare al Jux Tap Be Chic

Un altro weekend al top per il Jux Tap con Nicola Zucchi

Si parte venerdì 6 dicembre con Hip Hop Attitude ed il dj set Dj Filo, Bibog e David B. Si prosegue sabato 7 dicembre con l’aperitivo-discoteca del Saturday Night firmato da e20 e Radio Nostalgia dedicato alla gente grande. Aperitivo già dalle 20.30. Si balla tutta la notte con Andrea Secci, Joe Mazzola, Emilio Simonini e Alex Bonini (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Dopo Federico Scavo fa tappa al Disco Club di Sarzana (Sp) un altro top dj del panorama internazionale è pronto a suonare alla consolle di Be Chic. Special-ospite dell’appuntamento in agenda domenica 8 dicembre è il dj giramondo Nicola Zucchi. Tra i dj più richiesti e più talentuosi in circolazioni, Zucchi apre praticamente tutti i dj set di Gianluca Vacchi. Completano il mosaico musicale Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O, la radio dance numero uno. Già aperte le prenotazioni per il Gran Gala di Capodanno Spettacolo con performance dal vivo direttamente dal Moulin Rouge in programma martedì 31 dicembre con la regia di Radio Nostalgia ed e20.

Jux Tap – Disco Club Via Variante Aurelia, 159 Sarzana (Sp)