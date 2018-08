Ucraina a Sanremo dal fidanzato, lui le prende soldi e passaporto

Un nuovo episodio di violenza di genere si è concluso con una denuncia a piede libero da parte degli agenti del Commissariato di Sanremo.

Una giovane donna ucraina di 21 anni aveva conosciuto un italiano di Alessandria e, seppur consapevole delle difficoltà di una relazione a distanza, avevano deciso di iniziare tale relazione.

La ragazza si recava molto spesso in Italia, anche a Sanremo, dove il fidanzato ha una seconda casa.

Il rapporto tra i due, soprattutto negli ultimi tempi, si era incrinato e la giovane donna, si era decisa a chiarire la loro situazione recandosi proprio a Sanremo per parlare personalmente con l’uomo ed interrompere definitivamente la loro relazione.

La giovane raggiungeva l’abitazione di Sanremo lasciandoci bagagli ed effetti personali, ma il giovane, per tutta risposta, con un comportamento aggressivo e minaccioso, le sottraeva il cellulare , anche per scoprire se la ragazza avesse un nuovo compagno, per poi allontanarsi e sparire per tutta la serata, rendendosi irreperibile, prendendole il passaporto, alcuni effetti personali e lasciandola per strada nel cuore della notte.

La giovane, spaventata, chiamava il 112 chiedendo aiuto agli agenti della Squadra Volante di Sanremo che, visto l’agitazione della giovane, le offrivano temporanea ospitalità nel Commissariato.

L’uomo, veniva, poi, rintracciato nelle prime ore del mattino, probabilmente dopo aver trascorso la notte in vari locali di Sanremo e riconsegnava quanto tolto alla ragazza.

Nel mentre veniva sottoposto ad indagine per violenza privata e furto, anche perché la ragazza aveva constatato che, oltre ad essere stata abbandonata in strada, le aveva rubato il denaro contenuto nel suo portafoglio.