Turismo: anche Liguria Together dal Tigullio al TTG Rimini

Rimini TTG Travel Experience, il principale Marketplace del turismo B2B in Italia. E’ la manifestazione di riferimento per la promozione e la commercializzazione del turismo mondiale nel nostro paese è in corso di svolgimento fino a domani, venerdì 16 ottobre 2020.

Un appuntamento necessario anche per la Liguria che con i suoi luoghi UNESCO (Le Strade Nuove e il Sistema di Palazzi dei Rolli a Genova, Cinque Terre, Porto Venere e isole Palmaria, Tino, Tinetto a La Spezia e Geoparco del Beigua a Savona) saranno in vetrina al TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, nello stand di Mirabilia Network, l’associazione a cui aderiscono Unioncamere nazionale e 18 Camere di Commercio italiane che promuovono i luoghi riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Fra questi, Liguria Together, raggruppamento di operatori privati ed enti pubblici del Tigullio, a sua volta associato a Confesercenti.

E proprio la necessità da parte delle imprese del turismo di confrontarsi con le conseguenze della pandemia globale ha spinto le 18 Camere che aderiscono a Mirabilia a chiamare a bordo anche i PID – Punti Impresa Digitale nati per divulgare i vantaggi del digitale e dell’impresa 4.0.

«Il digitale può fare moltissimo per il turismo, e non solo nell’era del Covid – commenta il segretario generale delle due Camere Maurizio Caviglia. – A Rimini presenteremo nel nostro stand un tavolo, prodotto da un’impresa ligure, che utilizza varie tecnologie 4.0 dalla stampa 3d alla navigazione immersiva – per far letteralmente toccare con mano ai visitatori le bellezze dei nostri luoghi Unesco e la qualità dei nostri prodotti, dall’enogastronomia e dell’artigianato di qualità. E presenteremo gli 11 progetti, sui 41 in corsa per il premio Top of the Pid/Mirabilia, che hanno inventato le soluzioni tecnologiche migliori per far ripartire il turismo».

«Siamo orgogliosi di essere qui a Rimini ̶ commenta il presidente di Liguria Together, Francesco Andreoli ̶ Dopo la ripartenza con Discover Italy a Sestri Levante, continuiamo la nostra strada per la promozione del territorio e delle nostre singole aziende.

Contenti di essere venuti, contenti di aver fatto nuove conoscenze e nuovi business. Quando tutto ripartirà e torneremo alla normalità, avremo seminato e raccoglieremo i frutti, pronti per ripartire per la prossima stagione, invernale ed annuale».ABov