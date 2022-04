La riapertura del tunnel delle Ferriere, la galleria Taviani, avverrà alle 6 di giovedì 14 aprile.

La conferma arriva da Anas e Città Metropolitana, ma con una novità. La circolazione, infatti, avverrà a senso unico differenziato, per il momento a livello sperimentale.

La circolazione sarà regolata da movieri che, tramite i semafori, regoleranno il traffico.

Ecco come verrà gestito il traffico

Da lunedì a sabato dalle ore 6 alle ore 13 l’apertura in direzione Genova avverrà con transito in senso opposto per 10 minuti ogni ora.

Da lunedì a sabato dalle ore 13 alle ore 20 ci sarà l’apertura in direzione Chiavari con il transito in senso opposto per 10 minuti ogni ora.

La domenica e i festivi dalle ore 6 alle ore 13 apertura in direzione Chiavari con transito in senso opposto per 10 minuti ogni due ore.

La domenica e i festivi dalle ore 13 alle ore 20 apertura in direzione Genova con transito in senso opposto per 10 minuti ogni due ore.

Il tunnel, che collega la Valbisagno e la Valfontanabuona, era stato chiuso lunedì 21 febbraio e avrebbe dovuto riaprire il 2 aprile.

Poi, per un’infiltrazione d’acqua verificatasi alla base dell’arco rovescio, la riapertura era slittata di quasi due settimane.

In particolare, come già annunciato, la gestione del passaggio in galleria verrà affidata a movieri. Che agiranno sui semafori per regolare il traffico che avverrà con le seguenti modalità cadenzate in concomitanza con il passaggio dei bus.