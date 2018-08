Trovato il cadavere di un uomo nel porto di Lavagna

Il cadavere dell’uomo di 77 anni di Lavagna, è stato rinvenuto questa mattina nel porto di Lavagna.

Secondo quanto riferisce la Guardia Costiera, che opera sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Lavagna, si tratta di un uomo residente proprio a Lavagna.

Alle ore 7.45 di oggi 22 agosto, alcuni passanti hanno segnalato la capitaneria di porto del corpo in galleggiamento all’interno dello scalo, il cadavere è stato recuperato dallo specchio acqueo volto alla banchina tecnica situata di fronte al molo S.

Il corpo, intanto, verrà trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lavagna, come già disposto dall’autorità giudiziaria.

Sul posto del ritrovamento sono intervenuti carabinieri e guardia costiera per capire le cause dell’accaduto. Sono in corso le indagini per capire le cause del decesso. ABov