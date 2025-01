TriCapodanno a Genova: la seconda serata tra rap e trap in piazza De Ferrari

Dopo il successo della prima serata, la seconda serata del TriCapodanno di Genova promette di essere un evento indimenticabile per gli amanti del rap e della trap.

Sul palco di piazza De Ferrari, a partire da questa sera, si esibiranno alcune delle star più celebri della scena musicale italiana, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente.

Gli artisti protagonisti: Ele A, Madman e Noyz Narcos

I riflettori saranno puntati su tre grandi nomi: Ele A, Madman e Noyz Narcos, artisti capaci di registrare sold out nei principali palazzetti e club d’Italia. In particolare, Noyz Narcos, con oltre 1,8 milioni di ascolti mensili su Spotify e quasi un milione di follower su Instagram, rappresenta una vera icona del genere. Altrettanto seguito è Madman, che conta più di un milione di ascolti al mese e un vasto pubblico di fan sui social.

Ad aprire la serata, i talenti locali della scena rap e trap genovese e ligure, tra cui Dj Kamo, Mr Phill, Spike e il collettivo Genovarabe con Helmi Sa7bi, Sayf e Sossy. La conduzione dell’evento è affidata a Samu Mara ed Effe, garantendo energia e coinvolgimento per tutta la durata dello spettacolo.

Modifiche al traffico per il TriCapodanno

Per garantire lo svolgimento degli eventi, sono stati introdotti provvedimenti temporanei alla circolazione:

Via Meucci : divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, ripristino del doppio senso di circolazione.

: divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, ripristino del doppio senso di circolazione. Via di Porta Soprana : stesse misure di via Meucci per consentire l’accesso al Centro Storico.

: stesse misure di via Meucci per consentire l’accesso al Centro Storico. Piazza Dante : divieto di sosta e fermata lato mare, divieto di circolazione dalle ore 14, salvo per i residenti.

: divieto di sosta e fermata lato mare, divieto di circolazione dalle ore 14, salvo per i residenti. Via Laura Pinelli e Largo Fucine: divieto di sosta dalle ore 7 e divieto di circolazione dalle ore 14.

Divieti e ordinanze per garantire la sicurezza

Per evitare situazioni di pericolo, il Comune di Genova ha emanato un’ordinanza che vieta, nelle aree interessate dagli eventi:

L’uso di artifici pirotecnici e materiali esplosivi.

Il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici.

La detenzione di spray urticanti, che dovranno essere consegnati ai punti di raccolta presso gli ingressi dell’area interdetta.

Eventi e restrizioni nell’area di piazza De Ferrari

Nella zona centrale che ospita gli spettacoli, le misure di sicurezza saranno valide dalle ore 14 del 29 dicembre fino alle ore 7 del 30 dicembre, con la stessa fascia oraria per le serate successive. Le restrizioni riguardano anche le vie limitrofe, come via XX Settembre, via Dante e piazza Giorgio Labò, per garantire la sicurezza del pubblico.

Nella notte tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025, le ordinanze che limitano l’attività di somministrazione di cibi e bevande saranno sospese, consentendo ai locali di offrire il massimo servizio ai partecipanti ai festeggiamenti.

Il TriCapodanno di Genova si conferma un appuntamento imperdibile, con musica, spettacoli e intrattenimento per tutti, in un’atmosfera di festa e sicurezza.

