Tribunale Sorveglianza, giudice si astiene. Nuova udienza per l’affidamento della Vincenzi

Nuova udienza per l’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, che aveva chiedo l’affidamento ai servizi sociali dopo avere patteggiato una pena a tre anni per l’alluvione del novembre 2011, in cui persero la vita sei persone, comprese due bambine.

Dovrà, infatti, essere ripetuta l’udienza del Tribunale di Sorveglianza.

Uno dei giudici, Clara Guerello si è astenuto per un conflitto di interessi. Sarà quindi necessario ricelebrare l’udienza, che è stata fissata al 22 settembre.

Il giudice si è astenuto in quanto nel 2011 i genitori ebbero danni nel loro negozio a causa dell’alluvione e non furono ammessi come parti civili.