“Trento – Bondone”: Roberto Malvasio cerca riscatto

Ronco Scrivia, 1 lug. – Archiviata l’esperienza da… spettatore allo “Spino”, dove non ha potuto correre per la rottura del cambio della sua Mini JCW durante la prima ricognizione del percorso, Roberto Malvasio torna al volante per la 69^ edizione della “Trento – Bondone“, la leggendaria corsa trentina in programma il prossimo weekend. Per quello che è, di fatto, il suo terzo impegno stagionale nelle cronoscalate, il pilota di Ronco Scrivia sarà in gara ancora con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus che gli sarà fornita dalla Elite Motor Sport.

“Una gara prestigiosa, quella trentina, – osserva il portacolori della Winners Rally Team – e per me un appuntamento molto importante. Vorrei, infatti, riscattare la toccata che ho rimediato lo scorso anno e, al tempo stesso, prendere qualche punto per il Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna), compito questo molto arduo poiché dovrò confrontarmi anche con il lotto dei piloti che seguono il Civm, tutta gente che ha un passo davvero notevole. Correrò, come sempre, per fare bene cercando sia di far tesoro dell’esperienza negativa del 2018 sia di avere l’atteggiamento giusto per affrontare una gara così blasonata“.

La 69^ “Trento – Bondone” è in programma da venerdì a domenica, giorno della sfida, ed avrà validità per il Campionato Europeo della Montagna, per il Cem Storiche, per il Civm, per la serie Storiche NT e per il Tivm Nord.