Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la parte centrale dell’isola di Sulawesi. I morti del terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l’isola di Sulawesi sono saliti a 384.

Il nuovo bilancio è stato fornito da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce della Protezione civile. La cifra si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita.

Il portavoce della Protezione civile ha aggiunto che i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere le aree più colpite dal doppio disastro, in particolare la città costiera di Donggala, a soli 27 chilometri dall’epicentro del terremoto di magnitudo 7,5.

A causa del crollo anche di parte degli ospedali locali, molti feriti vengono curati all’aperto su lettini improvvisati.

Un testimone locale ha inoltre riferito di aver visto numerosi corpi sparsi su una spiaggia di Palu. Proprio a Palu c’è particolare preoccupazione in quanto era in corso di svolgimento un festival in spiaggia ed in molti potrebbero essere stati travolti dallo tsunami ieri all’ora del tramonto. (il video è della iMho Entertainment)