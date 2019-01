Tragedia Ansaldo, Bucci: occorre impegno forte, non rinviabile su sicurezza luoghi di lavoro

“Profondo dolore per la tragica morte di Eros Centi, operaio in Ansaldo Energia. Il mio pensiero in questo momento va ai familiari e ai colleghi di lavoro a cui esprimo, a nome di tutta la città, il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova, Marco Bucci.

“Ribadisco, anche in questa nuova drammatica circostanza – ha aggiunto Bucci – il nostro appello per un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ necessario che, da parte di tutti i soggetti interessati a questo importante e delicato tema, sia ancora più forte il senso di responsabilità per evitare incidenti inaccettabili in un Paese come l’Italia”.