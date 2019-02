Traffico a Genova, solo di prima mattina in Sopralevata

Com’era prevedibile, a causa dell’allerta meteo e la pioggia, il traffico ha fatto un po’ da padrone a Genova, soprattutto nella prima parte della mattina.

Sulla Sopraelevata, in direzione levante, è stato segnalato un mezzo in avaria all’uscita di piazza Cavour che ha rallentato il traffico causando rallentamenti fino all’elicoidale di Sampierdarena.

Intorno alle 9,30 la situazione sembra che si sia però risolta.

Di primo mattino si è registrato traffico anche sulla Guido Rossa e su Lungomare Canepa.

In via Hermada a Sestri Ponente un motociclista è caduto a terra da solo, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ma per fortuna non c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118.

Situazione diversa in autostrada. Ecco le info.

