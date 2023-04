Tra natura e sport ad Alassio. Un calendario di attività da svolgere all’aria aperta e un grande lavoro di pulizia dei sentieri.

Tra natura e sport ad Alassio, dettagli.

Una collina tutta da vivere. Nuovi percorsi naturalistici, nuove esperienze per riscoprire la corona di verde che incornicia la Baia di Alassio. Sui sentieri oltre a trekking e bike tanto di più: trek yoga, butterfly watching e trekking dei fiori un fitto calendario da aprile a novembre

E’ una collina tutta da scoprire quella che incornicia la Baia di Alassio. Lo straordinario lavoro di pulizia e di riorganizzazione di una fitta rete di sentieri svolto dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio in collaborazione con tutte le Associazioni di Categoria e la Gesco ha fatto da apripista ad una serie di nuove iniziative a stretto contatto con la natura.

Esperienze sui sentieri che vanno oltre al trekking e alle bike: dal trek yoga al butterfly watching al trekking dei fiori eduli in un fitto calendario da aprile a novembre per una reale destagionalizzazione del Ponente Ligure.

Dall’amministrazione spiegano:

“Abbiamo creato un anello ciclabile su asfalto, la Ciclovia, al quale si aggiungono 6 varianti fuoristrada per mountain bike ed eBike con cartellonistica dedicata.

Sono stati creati percorsi e cartine per bikers e altri specifici per i trekkers con anelli che portano ai luoghi più iconici della collina come la Torre di Vegliasco. Un’altra cartina è stata disegnata anche per i ciclisti su strada, con itinerari che si snodano nel nostro bellissimo entroterra.

Tutto digitalizzato con un account Strava di Visitalassio dove si possono trovare tutti i percorsi e le tracce gpx. Stiamo per installare le nuove colonnine di ricarica per ebike, le selfie station nei punti più panoramici, implementando anche il numero delle fontanelle d’acqua.

E ancora: in collaborazione con Don Corini, parroco metropolita di Alassio, si sta delineando la prossima apertura di un punto ristoro presso il Santuario di Madonna della Guardia, mentre è già stata ripristinata la strada del Pisciavino per l’area di decollo per gli appassionati di parapendio”.

Mentre prosegue l’impegno sulla valorizzazione e la caratterizzazione, anche in termini di servizi, della rete sentieristica, dal prossimo fine settimana prenderanno il via una serie di escursioni, veri e propri percorsi del benessere finalizzati alla riscoperta di questo tesoro prezioso che è la collina alassina.Tre le tipologie di camminate destinate a coinvolgere aspetti naturalistici e olistici unici nel loro genere.

Il 22 aprile si terrà la prima uscita di una serie di escursioni di Trek Yoga: con la guida ambientale escursionista AIGAE Davide Fornaro e l’insegnante di Yoga Raquel Macedo​ l’esperienza sportiva del trekking si sposa con quella olistica dello yoga in una sinergia tra natura e movimento per il benessere del corpo e della mente.

E il 29 aprile esordirà il Butterfly Watching, con il naturalista e la guida ambientale AIGAE Matteo Serafini: un’attività che coniuga il piacere di una escursione a piedi e l’osservazione della farfalle diurne, in un’esperienza rispettosa e responsabile per avvicinarsi a questo micromondo, aggiungendo valore a ogni visita in aree naturali.

Il 6 maggio, infine, prenderà il via il Trekking dei Fiori Eduli, con la guida ambientale escursionistica AIGAE e tecnico ambientale agroalimentare Antonella Piccone. Un percorso immersivo nei profumi mediterranei tra fiori eduli ed erbe spontanee commestibili da riconoscere e raccontare, alla riscoperta di un mondo ricco di specie vegetali che abbondano di elementi nutritivi, sapori, profumi e principi medicinali.

Un calendario che prende il via ad aprile per concludersi a novembre 2023: nuovi percorsi che coniugano benessere psico-fisico con la riscoperta dell’ambiente che ci circonda nel pieno rispetto dell’ecosistema che ci ospita. Tutte le uscite per la stagione 2023 sono gratuite fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: info#gescoalassio.it e http.//www.visitalassio.eu/alassio-esperienze

Ecco il calendario completo

Trekking tra fiori eduli ed erbe spontanee:

6 maggio 2023 – 4 giugno 2023 – 29 luglio 2023 – 25 agosto 2023 – 15 settembre 2023 – 7 ottobre 2023 – 24 novembre 2023

Butterfly watching:

29 aprile 2023 – 14 maggio 2023 – 10 e 18 giugno 2023 – 16 e 30 luglio 2023 – 13 e 27 agosto 2023 – 10 17 settembre 2023

Trekyoga:

22 aprile 2023 – 14 maggio 2023 – 15 giugno 2023 – 13 luglio 2023 – 10 agosto 2023 – 3 settembre 2023 – 16 settembre 2023 – 22 ottobre 2023 – 29 ottobre 2023