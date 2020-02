Toti presidente: presentato oggi simbolo della lista per elezioni regionali 2020

Un cerchio arancione con la scritta in grande “Toti presidente” e in alto, molto più piccola, la parola “Cambiamo” che richiama il suo movimento politico. Sullo sfondo la Liguria stilizzata in arancione sfumato.

E’ il simbolo della lista, presentata oggi al Bristol di Genova, con cui il presidente uscente della Liguria Giovanni Toti, sostenuto dal centrodestra, correrà alle elezioni regionali nella prossima primavera.

Il simbolo è stato presentato dal governatore ligure in una sala stracolma dell’hotel in centro città, dove cinque anni fa era partita l’esperienza della sua candidatura, allora come esponente di Forza Italia.

“Questa – ha dichiarato Toti – è una tappa, se vogliamo un nuovo inizio e un punto di sintesi. Ripartiamo, dopo il via di 5 anni fa, quando il centrodestra unito non esisteva.

La lista che presentiamo è figlia dell’esperienza che ci ha fatto vincere in Regione e in molti Comuni dove mai il centrodestra aveva governato.

E’ la sintesi del lavoro svolto con i nostri alleati.

La Liguria ora crede nel futuro. I cittadini hanno capito le potenzialità del territorio questa.

Abbiamo imboccato la rotta giusta ci aspettano onde e scogli e vento, ma noi siamo la lista del sì, delle grandi opere, di chi si rimbocca le maniche, la lista dell’anima di quanto abbiamo fatto.

Questa deve essere la nostra campagna elettorale”.

Nelle parole del governatore Toti anche un pensiero per la tragedia del crollo del Ponte Morandi: “Nella nostra campagna elettorale dobbiamo sempre ricordare le 43 vittime del Ponte Morandi, per il loro sacrifico e per quanto stiamo facendo”.