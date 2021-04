Toti: Liguria da lunedì 26 in area gialla, indice Rt abbondantemente sotto 1

“Posso anticipare una notizia che dovrà essere confermata domani dal report settimanale del Comitato tecnico scientifico (Cts) e dalle ordinanze ministeriali.

La Liguria si conferma in area di criticità gialla, con un indice R(t) abbondantemente sotto 1.

Da lunedì 26, dunque, dovremmo essere nuovamente in quella fascia di rischio e seguiremo le regole sulle riaperture che verranno stabilite”.

Lo ha dichiarato stasera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Oggi – ha aggiunto Toti – abbiamo avuto una nuova riunione straordinaria della Conferenza regioni convocata dal presidente Massimiliano Fedriga.

C’è delusione e anche stupore su alcune decisioni prese ieri. Speravamo che le Regioni avrebbero potuto dare un contributo che era di semplice ragionevolezza e moderazione, non particolarmente distonico rispetto alle linee del governo.

Avevamo chiesto solo aggiustamenti perché queste riaperture potessero essere effettive e potessero non essere vissute quasi come provocazioni in taluni casi, vista la difficoltà del momento, ma così non è stato.

Avevamo chiesto di utilizzare gli spazi interni degli esercizi pubblici che verranno riaperti, anche perché il tempo ballerino di questa primavera lo renderebbe necessario, ma la risposta è stata negativa.

Abbiamo chiesto almeno il prolungamento di un’ora del coprifuoco, ma anche su questo non c’è stata risposta positiva e me ne dispiaccio.

Dovere tornare a casa alle 22 vuol dire in molti casi non poter usufruire dei servizi che riapriranno.

Aspettiamo poi di conoscere nel dettaglio il tema dei pass vaccinali per gli spostamenti per commentare nel merito, vista la delicatezza del tema.

Ci era stato proposto un accordo sulle aperture delle scuole superiori, che portava la didattica in presenza dal 60 al 100%: il Governo ha deciso di spostare la forchetta bassa di queste due percentuali al 70%.

Applicheremo quanto stabilito, anche se alcune Regioni che hanno ancora alta incidenza di contagio chiedevano una maggiore prudenza.

Ci sono infine decisioni che francamente non si comprendono, come chiudere i ristoranti all’interno, ma aprire cinema e teatri.

Abbiamo chiesto dunque un’ulteriore riflessione al Governo e rapide verifiche per capire se non sia possibile tornare su quelle decisioni.

In ogni caso, in Liguria cala ancora il numero dei positivi al coronavirus. Molto buono il calo degli ospedalizzati e continua la discesa dei posti letto occupati nelle terapie intensive e dell’area medica.

In calo anche il numero dei pazienti isolati a domicilio.

Per quanto riguarda i vaccini, con l’arrivo di un importante fornitura di Pfizer e lo sdoganamento di Johnson&Johnson siamo all’88% del somministrato sul consegnato.

Anche oggi abbiamo superato i 12mila vaccini inoculati: la percentuale della popolazione vaccinata sale al 24,3% contro una media italiana del 19%.

Le seconde dosi sono il 9,5% contro il 7,9% della media nazionale, segno che l’accelerazione sta dando i suoi frutti.

Oggi apriamo alle prenotazioni l’ultima fascia tra quelle consentite dall’ordinanza del generale Figliuolo, quella che va dai 60 ai 64, dalle 23 di stasera online e da domani attraverso gli altri canali. Così tutte le fasce dai 60 agli over 80 e ultravulnerabili hanno accesso alle vaccinazioni, che stanno procedendo speditamente”.