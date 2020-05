Toti: domani chiederemo di modificare Dpcm, piani di riapertura già prossima settimana

“Domani abbiamo una importante conferenza dei governatori delle regioni e poi ci sarà la conferenza Stato-Regioni. E’ opinione di tutti che non si possa più aspettare oltre. E’ opinione della maggior parte dei governatori che occorra stabilire dei piani di riapertura Regione per Regione. Al Governo chiederemo domani di modificare il Dpcm in vigore per consentire alle singole regioni di presentare dei piani di riapertura già dalla prossima settimana”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

Commercio al dettaglio “che e’ una delle priorita’ assolute”, parrucchieri ed estetisti e, possibilmente, anche bar e ristoranti non solo in modalita’ take away o con consegna a domicilio.

Sono i tre settori che il governatore ligure vorrebbe tornare a riaprire gia’ dalla prossima settimana.

“Se non da lunedi’, comunque entro la settimana – ha precisato Toti- ma soltanto se il Governo lo consentira’ con una modifica del Dpcm o, comunque, in pieno accordo con l’esecutivo anche con l’attuale decreto vigente. Inoltre, dobbiamo aspettare le linee guida dell’Inail sui rischi e i protocolli di sicurezza”.