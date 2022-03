Toti: condannare guerra, non cultura russa. Impatto sanzioni pure in Liguria

“Condanniamo la guerra, non la cultura. La decisione dell’Università Bicocca di eliminare un corso su Dostoevskij, uno degli autori russi più importanti della letteratura mondiale, non ha senso.

Come non mi trovo d’accordo con la decisione del Teatro Govi di Bolzaneto di cancellare il festival di musica e letteratura russa”.

Lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti .

“La cultura non ha niente a che fare con la guerra. Anzi è uno degli strumenti per combatterla. Non perdiamo di vista il nemico con battaglie inutili”.

“Certamente – ha poi sottolineato Toti – le sanzioni alla Russia avranno un impatto anche in Liguria. Però non dobbiamo demoralizzarci. Abbiamo superato l’emergenza per la pandemia da coronavirus e supereremo anche questa terribile crisi in Ucraina.

Impegniamoci tutti in questa direzione, senza che ci siano timidezze a schierarsi dalla parte giusta di questa guerra e della storia, facendo tutti gli sforzi necessari perché si torni alla ragionevolezza”.