Torres-Entella 0-1, i liguri espugnano Sassari con Corbari

L’Entella formato trasferta non fallisce l’ultimo appuntamento esterno dell’anno, il primo gol di Corbari in biancoceleste vale i 3 punti in palio.

È della Torres la prima occasione della gara, minuto 3, traversone di Liviero per Diakite, colpo in acrobazia dell’attaccante sardo, strepitosa la parata di Borra.

Risposta biancoceleste al 6’, Corbari imbuca per Faggioli, ottima conduzione e protezione di palla del numero 18, conclusione violenta che impegna Garau.

Al 16’ ancora Entella in avanti, Tascone dal limite va a calciare a giro sul palo lontano, bravissimo il portiere dei padroni di casa ad allungare a mani aperte.

Il vantaggio ospite arriva al minuto 27, Meazzi si fa largo sul fronte destro d’attacco, pennellata precisa sul secondo palo, Corbari deposita in rete con il sinistro.

Buona opportunità per il pari costruita dalla Torres al 35’, dagli sviluppi di un corner Diakite va a calciare un passo dentro l’area, destro alto sopra la traversa.

Costruiscono i padroni di casa al 53’, azione a liberare Ruocco, destro da fuori impreciso.

Ancora Ruocco pericoloso al 55’, soluzione dalla sinistra tra il tiro e il cross, Borra deve allungarsi per allontanare la sfera.

Grande opportunità per l’Entella al minuto 69, Barlocco dalla sinistra, palla che rimbalza pericolosamente in area, arriva Meazzi a liberare il destro, conclusione respinta.

Minuto 75, confusione da un calcio d’angolo in favore dei sardi, Antonelli riesce a calciare, Borra dice di no.

Ancora da corner, ancora Antonelli a colpire, mischia davanti a Borra, Diakite insacca ma il guardalinee alza la bandierina. Minuto 79.

Si difende con il cuore e con i denti l’Entella nel finale, espulso Zamparo per doppia ammonizione al 96’. È l’ultimo episodio della gara, i biancocelesti tornano dalla Sardegna con 3 punti in più in classifica.