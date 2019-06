Genova protagonista del rock benefico

La JC Band in concerto a sostegno dell’informazione e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dell’HIV

Torna il rock benefico targato JC Band. L’appuntamento è previsto per lunedì 1° luglio alle ore 20:30 presso la Tolda Nave Italia, all’interno dell’Acquario di Genova. La rock band, guidata da Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria, si esibirà per raccogliere fondi a favore del “Progetto Nazionale Scuola” di ANLAIDS Liguria, finalizzato a promuovere tra i più giovani una corretta educazione e comportamenti sessuali responsabili.

“La Liguria risulta essere una delle regioni italiane con la maggiore incidenza di nuove infezioni da HIV, evidenziando mancanza di conoscenza e una scarsa cultura della prevenzione. Inoltre, la fascia d’età compresa tra i 14 e i 25 anni è considerata quella più a rischio di esposizione a infezioni sessualmente trasmissibili, sottolineando come sia necessario diffondere una corretta informazione già tra i banchi di scuola”, ha spiegato Beppe Costa, Presidente di ANLAIDS Onlus Liguria. “Da oltre vent’anni il ‘Progetto Nazionale Scuola’ di ANLAIDS testimonia l’impegno dell’associazione nei confronti della prevenzione e informazione verso gli insegnanti e i giovani. Da due anni, inoltre, il nostro progetto, patrocinato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi di Genova, è stato inserito dall’Agenzia Ligure Sanitaria nell’‘Offerta formativa sui temi della salute’ rivolta alle classi delle scuole superiori di primo e secondo grado della Liguria, prevedendo sia la formazione dei docenti che incontri con gli studenti. Nel corso dell’anno scolastico appena terminato abbiamo incontrato e formato quasi tremila ragazzi”.

“Da ormai 10 anni, con la nostra Band ci esibiamo all’insegna della solidarietà e della beneficenza. Con l’evento di Genova abbiamo deciso di sostenere il ‘Progetto Nazionale Scuola’ per aiutare a diffondere tra i giovani una cultura di maggiore responsabilità nei confronti di sé e degli altri, attraverso la conoscenza e l’adozione di comportamenti sessuali responsabili. Abbiamo, dunque, una nuova occasione per unire al divertimento, la promozione di un importante progetto sociale”, ha dichiarato Massimo Scaccabarozzi, frontman della JC Band. “Vi aspettiamo numerosi per ascoltare musica rock e per dare un contributo concreto, promuovendo una prevenzione più consapevole ed efficace”.

La JC Band è interamente composta da dipendenti Janssen Italia, guidati dal frontman Massimo Scaccabarozzi, voce e chitarra, nonché Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria. Insieme a lui, si esibiscono i musicisti-colleghi: Maurizio Lucchini al basso, Orazio Zappalà e Francesco Mondino alle chitarre elettriche, Antonello Caravano alle tastiere e Antonio Campo alla batteria.

Il repertorio musicale della JC Band è incentrato prevalentemente sui grandi successi di Vasco Rossi, accompagnati da brani storici di importanti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale: da Luciano Ligabue a John Lennon, passando per Edoardo Bennato e Lucio Battisti. Ad oggi, la Band ha all’attivo 130 concerti e la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh già …Love song is a Vasco Song” e l’ultimo “Rock song is a love song – 10th Anniversary”, inciso a dicembre 2017, che celebra i 10 anni della band.

L’ingresso alla Tolda Nave Italia, presso l’Acquario di Genova è a offerta libera.

L’evento sarà anche live grazie alla diretta streaming, disponibile sul profilo Vimeo della JC Band al seguente link: https://livestream.com/accounts/26642276/events/8714626

L’impegno sociale di Janssen Italia

Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, promuove il dialogo tra paziente e medico attraverso attività sociali di informazione e divulgazione che si sono sviluppate e rafforzate negli anni grazie al contributo e alle idee delle persone che fanno parte dell’azienda. Una realtà nata e cresciuta sul valore delle persone non può che mettere quest’ultime in cima alla scala dei propri valori, nella convinzione che chi si impegna quotidianamente per la salute della collettività non può trascurare le dinamiche sociali che la riguardano più da vicino. Per questi motivi, Janssen è impegnata da anni nell’organizzazione e nel sostegno di campagne di sensibilizzazione al pubblico, in diverse aree di rilevante impatto sociale in cui è tradizionalmente attiva: psoriasi, HIV, patologie psichiatriche, prevenzione dell’obesità, promozione di uno stile di vita dinamico per contrastare le malattie metaboliche e eventi di sensibilizzazione per rimuovere tabù e preconcetti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e @JanssenITA.