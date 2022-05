Torna il lunedì letterario a Varazze. Il 30 maggio alle ore 17 la biblioteca “E. Montale” ospita Stefano Pastorino.

Torna il lunedì letterario a Varazze, domani.

Lunedì 30 maggio 2022 alle ore 17.00 a Varazze, nella civica biblioteca “E. Montale” arriva l’ultimo appuntamento del mese con il “Lunedì letterario”.

A grande richiesta torna Stefano Pastorino con il suo libro “Doman…Dino”

Un successo dalle cento domande e dalle mille risposte dedicato ai bambini.

L’autore, accompagnato da Lellina, sarà introdotto dall’Assessore Mariangela Calcagno, ideatrice e curatrice del progetto culturale, diventato ormai un atteso appuntamento per grandi e piccini.

Un libro ricco di colori, domande aperte e risposte pensate, un gioco da organizzare a squadre, tarando le domande in base all’età dei giocatori. Utilizzabile in diverse fasce d’età e consultabile in periodi diversi dal primo approccio.

Come avevamo previsto “Doman…Dino” è diventato un libro di successo e, allo stesso tempo, uno stimolo per tutti coloro che operano nel mondo dell’educazione e che vogliono il meglio per i loro alunni.

Ricco di colori, domande aperte e risposte pensate, solo orali, nulla di scritto, è un incentivo alla lettura d’insieme, alla condivisione di contenuti tra bambini e adulti.

“Doman…Dino” è proprio un libro “strano” e senza tempo: «Mi piace – parole di un bambino – perché fa pensare e diverte nello stesso tempo e questo non mi era mai capitato.»

Ingresso libero senza prenotazione, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid-19 in vigore.