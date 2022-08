Torna Expo Valle Arroscia, Pieve di Teco dal 26 al 28 agosto

A fine agosto torna Expo Valle Arroscia, la grande vetrina delle eccellenze del territorio adagiato tra le Alpi Marittime e il Mar Ligure. L’appuntamento con la nona edizione è, come di consueto, a Pieve di Teco, da venerdì 26 a domenica 28. In programma, oltre alla parte espositiva che coinvolge tutto corso Ponzoni e i suoi famosi portici, anche cooking show, degustazioni, conferenze, presentazioni, visite guidate e tante attività outdoor nelle località del Parco Alpi Liguri. Non mancheranno la tradizionale “Piazza del Gusto”,con i ristoranti della vallata a proporre le loro specialità più tipiche, animazione, musica e un focus sull’Ormeasco e sugli altri prodotti tipici del comprensorio, dal pane all’olio, dall’aglio ai formaggi. L’organizzazione è curata dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” e dal Comune di Pieve di Teco, con il sostegno di Regione Liguria, la partecipazione del Parco Naturale Alpi Liguri e il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, Unione dei Comuni della Alta Valle Arroscia e Anci Liguria.

<Expo Valle Arroscia si conferma un grande evento dell’estate, un evento attrattivo dal punto di vista turistico ed enogastronomico – sottolinea Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Imperia La Spezia Savona – importante per promuovere le imprese del territorio e per il rilancio economico del comprensorio. Sono sempre più numerosi i visitatori – in particolare gli stranieri – che privilegiano una filosofia di viaggio “slow”, un turismo sostenibile, legato ai borghi, ai prodotti, alla cucina tipica, un turismo esperienziale>.

<L’appuntamento con Expo Valle Arroscia – evidenzia Alessandro Alessandri, sindaco di Pieve di Teco e presidente del Parco Alpi Liguri – oltre a far conoscere le bellezze del territorio racconta le peculiarità di una vallata e accompagna il visitatore alla scoperta del “saper fare”, dell’accoglienza dei nostri paesi. Negli anni la manifestazione è cresciuta, lo conferma il trend delle presenze, grazie alla sinergia e alla collaborazione dei soggetti impegnati nell’organizzazione dell’evento. Il lavoro di squadra ha dato ottimi frutti. Importante anche la nuova offerta turistica fornita dal Parco Alpi Liguri, un mondo tutto da scoprire>.

