Torna a Genova Electropark. Dal 10 al 13 giugno al via il festival genovese di musica elettronica tra live, incontri e arte.

Da giovedì 10 a domenica 13 giugno il “Grand Opening” di Electropark: quattro giornate tra musica dal vivo, arte contemporanea, incontri e degustazioni.

Al via la stagione 2021 del festival di musica elettronica di Genova, che unisce le performing arts all’innovazione culturale con protagonisti come Dj Marcelle, Fafi Abdel Nour, Dafne Boggeri (aka Tzaziky&Crack) del collettivo Tomboys don’t cry e Simona Barbera

Sei dj set, dieci artisti nazionali e internazionali, quattro installazioni, tre degustazioni, un reading e un talk.

Da giovedì 10 a domenica 13 giugno va in scena il “Grand Opening” di Electropark, prima parte della programmazione del festival di musica elettronica di Genova che unisce le performing arts all’innovazione culturale, uno dei primi in Europa a svolgersi in presenza in questo periodo.

Quattro giornate di musica dal vivo, arte contemporanea e incontri, in programma nel cuore del Centro Storico tra Palazzo Ducale, la Darsena, Prè e il Sestiere del Molo.

L’edizione 2021 di Electropark, dal tema “Timeless”, si divide in tre sezioni: un “Grand Opening” dal 10 al 13 giugno, “Fish & Djs” dal 25 giugno al 30 luglio e una terza, in calendario da settembre a dicembre.

Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark spiega:

«È emozionante poter finalmente alzare il sipario su questa stagione in cui, come non mai, abbiamo lavorato per progettare un festival di musica elettronica trasversale e diffuso.

Si parte con un “Grand Opening” in pieno stile Electropark.

Un ricco programma di eventi dal vivo che ibrida linguaggi, formati e generi.

Dalle sperimentazioni sonore di Tzaziky & Crack del collettivo artistico queer “Tomboys don’t cry” all’installazione multicanale di Simona Barbera, passando da una pioniera del non convenzionale:

Dj Marcelle, artista olandese in grado di mixare con naturalezza stili musicali apparentemente distanti anni luce».

Inoltre, da lunedì 7 a domenica 13 giugno una selezione musicale a cura di Electropark riempirà in modo diffuso via Garibaldi.

«Torna l’appuntamento con Electropark, il festival di musica elettronica e sperimentazione artistica a livello internazionale, che quest’anno compie 10 anni.

Spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso->

L’edizione 2021 coinvolge il cuore del centro storico, tra Palazzo Ducale, Darsena, Prè e Sestiere del Molo, lanciando un ponte immaginario che mette in relazione il patrimonio artistico con l’offerta culturale.

Per quattro giorni, il cuore della città antica pulserà al ritmo della musica dal vivo, ma non mancheranno l’arte contemporanea e gli incontri con realtà diverse ed eterogenee.

Un esempio di rigenerazione urbana, in dialogo costante tra musica, arte e cultura».

Ai sei spettacoli e dj set in programma, il “Grand Opening” di Electropark integra un ampio programma di installazioni, degustazioni di prodotti locali, talk e incontri.

Inoltre rappresenta anche la chiusura della stagione 2020-2021 sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando Performing Arts

Anna Daneri, co-direttrice artistica di Forevergreen.fm racconta:

«Abbiamo declinato il tema “Timeless” in ottica multidisciplinare portando nel Centro Storico di Genova anche una serie di installazioni di livello internazionale.

Ne sono esempi “Between the translucent and the blue” di Simona Barbera, “Non esistono più le quattro stagioni” di Milotta e Donchev.

Ultima ma non meno importante, quella nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale che dà il via al festival giovedì 10 giugno.

Riveleremo a breve i dettagli.

Sarà un’inaugurazione di impatto, suggestiva e dai toni rainbow, per richiamare l’importanza delle diversità nella crescita culturale della società moderna».

A dieci anni dalla prima edizione, Electropark innova così il suo percorso di rigenerazione urbana attraverso la musica elettronica, creando ed espandendo solide reti sul territorio.

«Cultura, turismo, commercio, società: per creare un festival – conclude Alessandro Mazzone – che dia qualcosa alla città è fondamentale coinvolgere realtà diverse ed eterogenee.

Relazioni intersettoriali di questo tipo portano un valore che va oltre all’evento e permettono di alzare sempre di più l’asticella in un’ottica di riconoscimento internazionale di Genova e delle sue meraviglie.

A questo si aggiunge quest’anno una particolare attenzione nel contrasto alle disuguaglianze e nella parità di genere che pensiamo di poter stimolare e promuovere attraverso un festival da sempre di apertura e dal respiro europeo».

Il “Grand Opening” di Electropark comincia giovedì 10 giugno alle 19.30 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, con l’inaugurazione dell’installazione che alza il sipario sulla stagione 2021.

Segue, sempre nel cortile maggiore di Palazzo Ducale, un reading musicale in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia “Parole spalancate”.

Venerdì 11 giugno l’appuntamento è al mercato dei pescatori della Darsena (ore 18) con il dj set di Sockslove e “Local taste”.

Degustazione guidata alla scoperta dei produttori di vini e birre locali.

Chiude la serata, alle 19.30, il dj set di Fafi Abdel Nour.

A dare il via agli eventi di sabato 12 giugno è l’installazione “Between the translucent and the blue” di Simona Barbera al Luzzati Lab.

Alle 19.30 Dj Marcelle, Fafi Abdel Nour, Dafne Boggeri e Simona Barbera dialogano con il pubblico in “EPtalk” ai giardini Luzzati.

Segue, alle 20.30, il dj set di Dafne Boggeri aka Tzaziky & Crack del collettivo “Tomboys don’t cry”.

Domenica 13 giugno (ore 15) villa del Principe ospita le installazioni “Phonomap” e “Non esistono più le quattro stagioni” di Milotta e Donchev, accompagnate da “All around taste”, degustazione di vino metodo classico Franciacorta.

Chiudono il “Grand Opening” di Electropark 2021 i dj set di Silver Pagoda (ore 18), progetto musicale degli artisti visivi Christian Tripodina e Carlos Lalvay Estrada, e Dj Marcelle (ore 20).

Tutti gli eventi di Electropark 2021 sono gratuiti, a eccezione di domenica 13 giugno alla Villa del Principe per cui è possibile acquistare il biglietto sul circuito Dice.

Per venerdì 11 giugno alla Darsena e sabato 12 giugno ai Giardini Luzzati è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite. Tutti i dettagli su electropark.it.

Electropark è realizzato da Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea.

Ibrida le performing arts con l’innovazione culturale.

Si occupa di ideazione, produzione e promozione della musica elettronica e sue derivazioni, a livello internazionale, nazionale e locale.

Attiva comunità con cui valorizza il patrimonio artistico-storico-culturale di edifici e aree della città di rilevanza storica.

Electropark è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Performing Arts 2018-20 (maggior sostenitore), dal Goethe-Institut Genua, dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria.

È realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Teatro della Tosse, Porto Antico Spa, Suq Festival Teatro, Associazione Sarabanda, Associazione Officine Papage.

E ancora con Coldiretti Pesca Liguria, Cooperativa il Ce.STO, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Dice, rete SMG Sistema Musica Genova, rete Open Vicoli ed altri enti e associazioni.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO DI ELECTROPARK 2021

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

19.30, Palazzo Ducale (Cortile Maggiore): inaugurazione dell’installazione di arte pubblica che dà il via alla stagione 2021 di Electropark

20.00, Palazzo Ducale (Cortile Maggiore): reading musicale in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia “Parole spalancate”

VENERDÌ 11 GIUGNO

18.00, mercato dei pescatori della Darsena: dj set di Sockslove e degustazione guidata alla scoperta dei produttori locali “Local taste”

ore 19.30, mercato dei pescatori della Darsena: dj set di Fafi Abdel Nour (NL) – anteprima italiana

SABATO 12 GIUGNO

12.00, Luzzati Lab: installazione “Between the translucent and the blue” di Simona Barbera

19.30, giardini Luzzati: EPtalk “How music and performing arts are moving forward gender equality and reduced inequalities”.

Con Fafi Abdel Nour, Simona Barbera e Dafne Boggeri del collettivo “Tomboys don’t cry”

20.30, giardini Luzzati: dj set di Tzaziky & Crack di “Tomboys don’t cry”

DOMENICA 13 GIUGNO

15.00, villa del Principe: videoinstallazione “Phonomap”

15.00, villa del Principe: installazione sonora “Non esistono più le quattro stagioni” di Milotta e Donchev e degustazione “All around taste”

18.00, villa del Principe: live/dj set di Silver Pagoda

20.00, villa del Principe: dj set di Dj Marcelle (NL)

electropark.it