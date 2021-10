Torino-Samp, D’Aversa: Sconfitta che ci fa molto male

Dopo la serata di Torino, Roberto D’Aversa ha parlato così ai media: «Questa è una sconfitta che mi fa molto arrabbiare. Non cerchiamo alibi: c’era una squadra che ha voluto il risultato e un’altra no. Siamo tutti responsabili di questo, io per primo. C’è preoccupazione quando rientri, anche bene, nel secondo tempo, ma prendi gol su un calcio d’angolo a favore. Di là, la squadra che vince 3-0 fa diciannove falli; noi otto, con quattro gialli e un rosso. Ho sempre detto che il calendario non è stato buono, ma stavolta non c’entra: la prestazione stasera è stata pessima. Dopo il novantesimo abbiamo preso anche la terza rete. Va cambiato l’atteggiamento, prendiamo gol troppo facilmente».

Negativo. Il mister continua il suo intervento davanti alle telecamere, annunciando un cambiamento di programma: «Si ragiona sul ritiro, perché serve una sterzata. Abbiamo chiuso una partita su un angolo a favore: non abbiamo la giusta applicazione. La prova di stasera è stata davvero troppo negativa. Indossiamo una maglia importante e dobbiamo onorarla. Stasera ho parlato con la squadra a fine partita, cosa che di solito non faccio: dobbiamo dare tutti i segnale dopo la prestazione di questa sera».