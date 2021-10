Fiorentina-Spezia, Thiago Motta: Cercheremo di fare il nostro gioco

Si è tenuta oggi la consueta conferenza prepartita di Thiago Motta in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina.

Ecco le parole del mister: “Dopo la partita dell’altra sera eravamo amareggiati, al di là della classifica eravamo arrabbiati perché la sensazione era quella di aver perso un’occasione importante, meritavamo di vincere dal primo all’ultimo minuto e non l’abbiamo fatto. È vero che anche un solo punto conta, ma il modo in cui è arrivato è quello che ci ha lasciato l’amaro in bocca.

Stiamo giocando partite molto vicine tra loro, ma ho una squadra composta da tanti giovani e non posso sentir parlare di stanchezza. Inoltre, stanno rientrando altri elementi e potranno già dare il loro contributo dalla partita di domenica.

Non posso dire con certezza chi rientrerà in gruppo e chi sarà convocato, domani abbiamo ancora l’ultimo allenamento e deciderò chi portare con me domenica: dipenderà dalla loro condizione.

I cambi che scelgo di fare durante le partite sono motivati da quello che vedo in allenamento e dalla situazione in cui si trova la squadra al momento del cambio; martedì ho scelto di sfruttare la grande duttilità di Gyasi arretrandolo, e di lasciarlo in campo perché stava giocando bene.

Noi cercheremo sempre di fare la partita, ovviamente dipende dall’avversario, tatticamente qualcosa può cambiare, ma noi proveremo a difendere in undici e attaccare in undici, come abbiamo sempre fatto. Domenica ci aspetta una grande squadra, ha ottimi giocatori e faremo del nostro meglio per metterla in difficoltà a provare a vincere.

Strelec ha caratteristiche per agire lungo tutto il fronte offensivo. È un ragazzo che si è messo a disposizione della squadra sin da subito, è disponibile e attento, è giovane, ma ha qualità molto interessanti e noi cercheremo di metterlo in condizione di sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Salcedo è un giocatore che dà tanta energia alla squadra, è molto generoso, e attualmente è al massimo della sua forma fisica. Deve ancora migliorare nel posizionamento e nella lettura di alcune situazioni, ma sono contento di avere un giocatore così energico e con voglia di fare, per la squadra conta molto.

Nzola sa quali sono le cose che gli vengono chieste e sa di poterle fare, ha una qualità enorme come sappiamo tutti. Nonostante sia rientrato più tardi nel gruppo si è reintegrato subito e anche dal punto di vista mentale si sente parte della squadra al 100%. Avrebbe meritato di segnare martedì e mi dispiace che non sia andata così, ma deve mantenere questo spirito e questa voglia di lavorare e il gol arriverà anche per lui.”