Torino-Samp, Bereszynski: Siamo stati determinati

La Sampdoria ha da poco superato il Torino a domicilio al termine di una rimonta confenzionata in nove minuti. Bartosz Bereszynski analizza così la vittoria dello stadio “Olimpico”. «Dopo essere andati sotto di un gol abbiamo disputato una grande partita – afferma il terzino polacco -. Raggiunto il pari, ho visto nella squadra la voglia e la determinazione di chi vuole vincere».

Posto. «Siamo contenti per come è andata – va avanti il numero 24 -, abbiamo qualità e dobbiamo risalire la classifica. Questo non è il posto per noi. Abbiamo l’Udinese a un punto e la Fiorentina a due, vogliamo batterla e superarla. Bello avere qui i nostri tifosi, sono sempre al nostro fianco e sono il dodicesimo uomo in campo».