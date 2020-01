E’ amaro il gianduiotto da scartare a fine partita. Pure la ciambella non è uscita con il buco, anche se il Genoa c’è andato vicino. Molto vicino. Il rammarico è grande per la qualificazione mancata per un pelo. La lotteria dei rigori… “È mancata la ciliegina…” commenta mister Davide Nicola nel ‘freezer’ dello stadio Grande Torino. “Abbiamo fatto una buona partita. Entrambe le squadre meritavano di andare avanti nella competizione. Ho visto una squadra compatta, ordinata e capace di creare diverse occasioni. Lo spirito deve essere questo. Uscire da’ sempre fastidio: solo avendo questa mentalità si possono ottenere risultati. Episodi contrari? Per coerenza preferisco non commentare per rispetto degli arbitri e per la mia credibilità. Sappiamo che dobbiamo lottare su tutti i campi e che non si può avere tutto e subito. Peccato. Anche nei supplementari abbiamo avuto le opportunità per farla nostra. Abbiamo tenuto bene il campo e in certe fasi siamo stati fluidi. Dobbiamo migliorare la condizione fisica per il gioco che richiedo e mantenere la testa sugli allenamenti e le partite. Mi aspetto una progressione nel lavoro e il recupero degli atleti da integrare. Sono contento delle risposte avute dai giocatori meno utilizzati. Passione e anima sono l’essenza e gli ingredienti che servono”.