Titolare ristorante via Fiasella sanzionato. Al Bingo in 30 senza mascherina

Green pass e norme anti Covid. Nell’ambito dei controlli della Polizia locale di Genova, gli agenti del il nucleo Commercio del reparto Sicurezza urbana ieri hanno sanzionato il titolare di un pubblico esercizio di via Fiasella.

Si tratta dello stesso ristorante in cui lo scorso aprile era già stato sanzionato il titolare perché, in un periodo in cui i locali potevano somministrare solo alle persone delle aziende convenzionate per il servizio di mensa, aveva servito cibo e bevande anche a non convenzionati.

Tutti in regola, questa volta, i clienti, così come i dipendenti.

Il titolare, però, è risultato sprovvisto di Green pass ed era senza mascherina, obbligatoria al chiuso.

Il ristoratore, di fronte agli agenti ha ottemperato all’invito di indossare il dispositivo di protezione individuale e ha mostrato una certificazione di esenzione dell’utilizzo firmata da un medico risultato sospeso dall’Ordine dei Medici di Genova proprio per il rilascio di certificati ritenuti fasulli dalla Procura della Repubblica di Forlì.

Nel corso dello stesso servizio anti Covid, sono stati controllate dalla Polizia locale anche tre palestre del centro, riconosciute perfettamente in regola, nel rispetto delle normativa di legge anti covid.

Gli agenti del nucleo Commercio della Sicurezza Urbana della Polizia locale hanno, invece, sanzionato il titolare di una sala Bingo del centro cittadino perché all’interno sono stati trovati trenta clienti intenti a giocare senza mascherina.