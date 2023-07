Tir in avaria sulla A7, tratto chiuso per circa mezz’ora e poi riaperto

Erano circa le 5 di questa mattina quando un mezzo pesante, che viaggiava sulla Serravalle poco prima di Bolzaneto in direzione Genova, ha avuto un problema alle gomme.

Forse a causa di un surriscaldamento dei freni, uno o più pneumatici hanno preso fuoco.

L’autista è stato costretto a fermarsi e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busalla, che hanno rapidamente spento l’incendio.

Il mezzo pesante stava trasportando in direzione Genova un carico di slot machine.

Per svolgere in sicurezza le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area, l’autostrada A7 è rimasta chiusa per circa 30 minuti. Non si registrano né feriti, né intossicati. Moderate le ripercussioni per il traffico.