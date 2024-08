Tipicamente Chiavari, nel weekend l’appuntamento di agosto. Visita guidata alla città.

“Tipicamente Chiavari” non conosce sosta il mercatino agroalimentare ogni ultimo weekend del mese. Organizzato da Confesercenti Genova, con il patrocinio del Comune, lungo via Rivarola dove trovano posto decine di banche di prodotti agroalimentari a chilometro zero e igp.

Ad arricchire l’appuntamento di agosto, previsto per sabato 24 e domenica 25 agosto, la visita guidata alle bellezze della città in un incantevole viaggio tra antiche chiese e portici, a cura di Federagit Genova. In programma alle ore 9 di domenica con ritrovo all’angolo tra via Rivarola e piazza Mazzini, la visita è gratuita ma la prenotazione obbligatoria, telefonando ai numeri 010.2485129 o 379.26845480. ABov