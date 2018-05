“Tigullio Crea Impresa”, startup contest a Sestri Levante

“Tigullio Crea Impresa”, startup contest itinerante con la volontà di valorizzare l’estro creativo degli imprenditori del levante ligure. Questo è l’ultimo appuntamento di questo particolare genere in agenda per domenica 27 maggio alle 10 nell’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante.

Domani nelle belle sale dell’abbazia dell’Annunziata dopo il saluto del sindaco Valentina Ghio e l’introduzione di Sergio Campodall’Orto, docente del Politecnico di Milano, ci sarà spazio per la testimonianza di Book Your Beach, startup che ha vinto la scorsa edizione. Poi entreranno in scena le sedici startup ancora in gioco dopo i due week end di design thinking: ognuno in tre minuti dovranno presentare l’idea alla giuria e rispondere alle loro eventuali domande.

Per i vincitori, non necessariamente uno per ogni categoria, ci sono in palio due mesi di incubazione in Wylab, il primo passo per capire se quell’idea può avere successo sul mercato. La manifestazione gode del supporto di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e dei Comuni di Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli. ABov