Terza edizione del “Cimento invernale” a Boccadasse: solidarietà e sport per la Croce Bianca Genovese

Domenica, nella suggestiva cornice di Boccadasse, si è svolta la terza edizione del “Cimento invernale”, un evento che ha unito sport, solidarietà e divertimento. Nonostante la temperatura del mare di circa 14 gradi, ben 40 partecipanti, uomini e donne di tutte le età, si sono tuffati nelle acque genovesi per sostenere la Croce Bianca Genovese.

Un evento di solidarietà e tradizione

Il cimento, organizzato dal Rotary Club Genova San Giorgio e dall’Inner Wheel Genova Sud Ovest, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Medio Levante, ha raccolto fondi per l’acquisto di dotazioni invernali necessarie ai servizi di emergenza sanitaria.

L’evento ha visto la partecipazione di residenti e visitatori provenienti anche da fuori Liguria, che hanno trasformato una giornata invernale in un’occasione di coesione sociale, goliardia e valorizzazione del territorio.

Tuffo coraggioso e giornata di festa

Alle ore 12 in punto, i partecipanti, vestiti con mute, cuffie e persino abiti goliardici, si sono tuffati nel mare dopo un entusiasmante conto alla rovescia. La giornata è stata resa ancora più speciale dal clima mite e dal sole che ha illuminato la spiaggia, nonostante le previsioni di forte vento.

Al termine del cimento, i partecipanti si sono riuniti nei locali della Pro Loco Maris Boccadasse, dove hanno trovato ristoro e un’atmosfera conviviale.

Raccolta fondi per la Croce Bianca Genovese

Durante l’evento, sono stati raccolti fondi destinati all’acquisto di abbigliamento tecnico invernale per i volontari della Croce Bianca, essenziale per i servizi di emergenza e assistenza sociale offerti alla cittadinanza.

Dichiarazioni delle Autorità

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha elogiato l’iniziativa: “Una manifestazione che unisce sport, solidarietà e valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio la Croce Bianca Genovese per il servizio fondamentale che offre alla comunità.”

Anche l’Assessore allo Sport e Turismo di Genova, Alessandra Bianchi, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Genova si conferma una città dove lo sport può essere praticato tutto l’anno. Questo cimento è un esempio perfetto di come unire attività fisica, turismo e solidarietà in un borgo iconico come Boccadasse.”

Il ruolo del Rotary e il successo dell’evento

Anna Palmieri, presidente del Municipio VIII Medio Levante, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

“Per il terzo anno abbiamo patrocinato questo evento. Lo scorso anno i fondi raccolti hanno permesso di acquistare nuove divise per i volontari, e quest’anno puntiamo a un risultato altrettanto significativo.”

Ernesto De Sanctis, presidente eletto del Rotary Club Genova San Giorgio, ha aggiunto:

“Quando c’è bisogno, il Rotary risponde sempre. È stato un piacere collaborare per un’iniziativa così significativa.”

Infine, Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese, ha ringraziato i partecipanti:

“Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare abbigliamento tecnico per affrontare al meglio i servizi invernali.”

Un successo per la comunità e il territorio

Il “Cimento invernale” a Boccadasse si conferma un appuntamento immancabile per genovesi e visitatori, unendo sport, solidarietà e promozione del territorio.

