Questo pomeriggio, Marta, questo il nome del cane, si è infilata in una tana di una volpe nei boschi di Marmassana, località del comune di Isola del Cantone. L’animale non riusciva più ad uscire, cosí il proprietario, ha chiamato i Vigili del Fuoco.

In prima battuta è intervenuta la squadra di Busalla ma, necessitando di strumentazione particolare per poterlo individuare, dalla sede centrale, sono giunti uomini facenti parte nel nucleo USAR, Urban Search And Rescue, specializzati nella ricerca sotto macerie.

Grazie ad una telecamera endoscopica, sono riusciti ad identificare la cagnolina. Scavando, un Vigile del Fuoco è riuscito a crearsi lo spazio, sufficiente a malapena, per far passare le braccia e la testa, afferrare il cane, portarlo in salvo e renderlo al padrone.

