Ore 15.39. Scossa di terremoto stimato tra 3.9 e 4.4 (Stima INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) con epicentro nella provincia di Genova.

Percepita nettamente a Genova.

La scossa è stata percepita anche nell’entroterra e in particolare a Torriglia.

AGGIORNAMENTO

Per il momento non risulterebbero danni a persone o a case. Tante le chiamate ai vigili del fuoco di gente spaventata.

A Genova nella zona della Foce, in particolare via Barabino e via della Libertà la gente è scesa in strada. Scene analoghe si sono viste in varie parti di Genova.

L’evento INGV: http://terremoti.ingv.it/event/32828651