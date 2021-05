Tennnis – Nuovo weekend e torneo Open in arrivo a S. Venerio

La Spezia – Torneo Open maschile, da venerdì 14 a domenica 23 Maggio a venire, al Circolo Tennis Spezia con monte-premi di 800 euro. Le iscrizioni entro mercoledì 12: tramite il sito www.ctrtoscana.org oppure per e-mail attraverso segreteria@circolotennisspezia.it, telefono 0187 / 503557, orario di segreteria (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Giudice arbitro Antonella Finazzi.

Fine settimana amaro quello scorso, nel frattempo, per le compagini del club di San Venerio. Sconfitte le due squadre di Serie D4 nel doppio derby con il Circolo Tennis Ceparana, idem il complesso di Serie C maschile, contro la forte formazione del Park Genova.

Folto infine il programma del prossimo fine settimana del 1.o e 2 Maggio…

Sabato in campo in fase regionale sia l’Under 14 femminile che fa visita al Golf Tennis Rapallo, sia la “U12” maschile, che ospita dalle ore 14 il Tennis Club Genova; in casa pure l’ Under 12 femminile di fronte al River Sporting Club.

Domenica poi la squadra di Serie C maschile cerca il pronto riscatto, ospitando il Valletta Cambiaso, inizio ore 9.