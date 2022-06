Tennis – “Open” chiuso a S. Venerio

La Spezia – A Marco Furlanetto fra gli uomini e Giada Rossi nella sezione femminile (dopo una dozzina di giorni di competizione) l’edizione 2022 del Torneo Open del Circolo Tennis Spezia…primo del genere a S. Venerio, Giudice Arbitro immancabilmente Antonella Finazzi, monte-premi di 800,00 euro.

Furlanetto ha battuto nella “finalissima” Claudio Grassi per 6-4 e 6-1, dopo aver eliminato in semifinale Ghilarducci, con un 6-4 e 6-0; mentre Grassi s’era imposto a Coloretti per 6-3 e 6-4.

Sul versante donne la Rossi ha avuto la meglio in finale su Camilla Raggi per 6-3 e 6-3, in semifinale la vincitrice aveva sconfitto la Bizzarri, per 7-5 e 6-4: da parte sua la Raggi s’era qualificata per via del ritiro della Pescucci.

Adesso tocca al Memorial Merani, nel frattempo nel campionato di Serie D purtroppo il Cts perde in casa col Ct Lavagna. Ivi Nicola Bracco superato per 6-1 e 6-1 da Rovegno, Amedeo Maddaluno da Gnesi per 6-4 e 6-3, nel doppio Edoardo e Amedeo Maddaluno da Bigliardi e Ivaldi per 6-0 e 6-1.

Nella foto, da sinistra, i finalisti Grassi e Furlanetto