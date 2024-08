Tennis, il Cts verso le finali nazionali U14

Quella macchina che è la struttura organizzativa del Circolo Tennis Spezia accelera i tempi imboccando la dirittura d’arrivo che, dal 20 al 22 Settembre prossimi, la porterà ad ospitare col patrocinio del Comune le finali del Campionato italiano Under 14 maschile a squadre.

Prime spalle su cui verte tale e tanta responsabilità, quelle del Direttore sportivo di San Venerio, quel Massimo Dardano (maestro Fitp) che figura nel contesto quale Responsabile organizzativo. Comunque c’è l’intero staff del circolo a coprire nel contesto le funzioni di segreteria e manutenzione dei campi, il Giudice Arbitro sarà designato dalla Federazione, l’assistenza medica assicurata dalla Croce Rossa.

“E’ un evento di portata federale e nazionale – commenta al riguardo il Presidente del Cts Stefano Zacutti Cipollini – sicché avremo addosso un po’ gli occhi di tutto il tennis d’ Italia. Potete immaginare quanto vi stiamo lavorando: per cui sono fiducioso e penso che il nostro circolo farà tutta la sua figura”.

A questa fase finale, si qualificano le migliori 8 squadre che vi pervengono tramite prima fase regionale e successiva interregionale, per “macro-aree” geografiche. A S. Venerio giovedì 19/9 il sorteggio, quindi il 20 i quarti di finale, sabato 21 le semifinali…fra i vincenti del giorno prima e quelle tra i perdenti; domenica 22 tutte le finali andando da quella per il 7.o e 8.o posto sino alla “finalissima” per le prime due posizioni.

Si gioca con la formula di 2 singolari più un doppio, contemporaneamente su 4 campi all’aperto, in terra battuta.