Stefano Strada, tecnico elettronico dell’età di 45 anni, è morto folgorato all’interno di una cabina elettrica nella quale era intervenuto per riparare un guasto. La disgrazia è avvenuta a Casarza Ligure. Strada era sposato e padre di due figli ed era residente a Mezzanego.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco e carabinieri, per mettere in sicurezza l’area. Il medico del 118 ha constatato il decesso del tecnico della ditta chiavarese Temar. Gli inquirenti e il magistrato cercano di capire la dinamica della disgrazia e se tutte le norme sulla sicurezza siano state rispettate.

Il malcapitato era assistito da un collega in un impianto da 15mila volts, per cause non ancora accertate la tensione ha continuato ad erogare energia e lo ha folgorato. Il corpo del tecnico deceduto è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova. ABov