Teatro Sociale di Camogli: venerdì sera “I soliti mostri” di Enzo Paci

È un intenso weekend di spettacoli, musica e divertimento quello in programma per l’ultimo fine settimana di gennaio al Teatro Sociale di Camogli. E a inaugurare la quattro giorni di grandi eventi, venerdì 28 gennaio a partire dalle ore 21:00, è il cabarettista nonché amatissimo intrattenitore Enzo Paci, che porta sul palco camoglino “I soliti mostri”, nel format dell’aperitivo in cabaret.

Tra i protagonisti di “Blanca”, la fortunata serie Rai girata a Genova, Enzo Paci si è formato alla scuola del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000, e ha alle spalle una lunga carriera di attore teatrale ‘serio’, prima di diventare noto al grande pubblico come comico, e in particolare dal 2007 nelle trasmissioni “Zelig” e “Colorado”.

Ecco da dove si parte. Oberon Re delle Fate decide di giocare un brutto scherzo ad alcuni personaggi, che Paci chiama “Mostri” e che per smania di potere e bassezze umane hanno meritato il suo castigo. Con l’aiuto del suo fidato Puck, vuole costringerli a smascherarsi: basterà che il folletto soffi sul loro naso un po’ di polvere magica per fare sì che perdano qualsiasi freno inibitore, rivelando la loro vera natura ed esponendosi così al giudizio del pubblico in sala. Purtroppo, però, Puck smarrirà la lista dei nomi e si ritroverà a dovere fare l’incantesimo a chiunque incontri sul suo cammino. Ci si imbatte così in Mattia Passadore, tra i personaggi più celebri di Paci nonché estremizzazione maniacale della genovesità più mugugnona, protagonista della trasmissione comica “Central Station” in onda su Comedy Central. Ma si incontreranno anche innumerevoli nuovi personaggi, maschere impietose e proprio per questo esilaranti: una carrellata dei nostri vizi, debolezze, paure e virtù, perché alla fine “I soliti Mostri” siamo un po’ tutti noi.

Al Teatro Sociale di Camogli la scelta della fascia oraria serale del dopocena è dettata dalle nuove regole dovute all’emergenza sanitaria, che al momento con consentono di consumare cibi e bevande all’interno dei teatri. Così l’apprezzato format dell’aperitivo, amatissimo dal pubblico nella stagione di riapertura del teatro, ha trovato ora un proprio nuovo spazio in prima serata, peraltro nella doppia veste di “Aperitivo in cabaret” e di “Aperitivo in musica”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.

