Lunaria Teatro presenta una commedia divertente: Oh Dio mio! di Anat Gov, con Piero Nuti Miriam Mesturino scena Cristina Hong Sang Hee. Domenica 27 settembre, ore 17:30 all’ Auditorium san Francesco Chiavari.

E se ti capitasse di avere come paziente Dio in persona???

Una commedia divertente e profonda, pervasa – nella migliore tradizione yiddish – da un umorismo sagace. Protagonisti due beniamini del pubblico, a formare una coppia inedita e fortissima: Piero Nuti e Miriam Mesturino, con la partecipazione del giovane Gabriele Racca nel ruolo di Lior. In questo testo ironico, intelligente e surreale di una delle più importanti drammaturghe israeliane, la psicologa Ella, laica, ma desiderosa di una fede, madre single di un ragazzino autistico, riceve un paziente speciale, che dice di essere Dio.

La donna inizialmente è perplessa, ma poi realizza di trovarsi veramente di fronte a Dio, un dio depresso, malato da 2000 anni, fragile seppur onnipotente, che sta meditando di spazzare il mondo con un nuovo diluvio universale. In un dialogo-terapia scoppiettante, ricco di battute divertenti e acute, Piero Nuti e Miriam Mesturino affrontano problemi esistenziali, il mistero della creazione, la vita umana, le ingiustizie, i dolori, da due punti di vista contrapposti, quello di dio, deluso, e dell’uomo, schiacciato da un dio crudele.

Entrambi i personaggi sono forti ma estremamente fragili e trovano nella comprensione e nell’amore la via per affrontare dolori e delusioni, con un’apertura finale verso l’ottimismo, la fiducia e la speranza di momenti migliori, con il figlio di Ella, Lior, che per la prima volta riesce a dire “mamma”. Anat Gov, una delle più interessanti drammaturghe israeliane, ha studiato recitazione e teatro presso l’Università di Tel Aviv. Si è poi dedicata alla scrittura guadagnandosi un posto tra i grandi drammaturghi israeliani.

Dalle note di regia: «Un testo originale, pervaso nella migliore tradizione yiddish da un umorismo sagace, che diventa, battuta dopo battuta, una vera e propria argomentazione teologica. Dunque, al di là del paradosso da cui muove, qualcosa di molto serio. E di molto divertente.»

Durata della commedia 1.30 regia Girolamo Angione. Produzione Torino Spettacoli. Prezzo: €3,00 L’incasso degli spettacoli verrà̀ devoluto in beneficenza. ABov