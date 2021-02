Per il Teatro Lunaria a Levante, prende il via il ciclo di appuntamenti ideato da Daniela Ardini per più piccoli il cui titolo, “L’albero delle favole: per diventare grandi e tornare bambini”, prende ispirazione da un albero cavo all’interno dei parchi di Nervi, trasformato, per l’occasione, nella quinta scenica di tre grandi classici rivisitati e interpretati da Paolo Drago.

Gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook di Lunaria Teatro, GOA Magazine, Good Morning Genova e del Municipio Levante, e resteranno poi visibili sul canale YouTube di Lunaria. Si inizia sabato 20 febbraio alle 16 con “Il leone e il topolino” di Esopo, il 27 febbraio, sempre alle 16, sarà la volta de “La volpe, il lupo, il pozzo e la luna” di La Fontaine e, infine, sabato 6 marzo ancora alle 16, de “I musicanti di Brema” dei fratelli Grimm.



Il programma principale di “Lunaria a Levante” proseguirà invece, sempre in streaming, domenica 28 febbraio con il concerto di Marco Cambri che, accompagnato da Filippo Gambetta all’organetto e al mandolino, e da Marco Cravero alle chitarre, interpreterà i brani del suo nuovo album “Saera i euggi”.



Lunaria a Levante e L’albero delle favole sono un progetto di Lunaria Teatro, con il contributo del Comune di Genova, il patrocinio della Città Metropolitana di Genova e la collaborazione del Municipio IX Levante. Si ringraziano per la collaborazione i Padri Somaschi del Collegio Emiliani. ABov