Teatro “Dove ci sei tu” martedì 30 agosto a Verezzi, la stagione teatrale del Festival continua, proponendo lo spettacolo di Kristen Da Silva

Teatro “Dove ci sei tu” martedì 30 agosto a Verezzi, lo show che vedrà protagoniste Gaia De Laurentiis – per la quinta volta a Verezzi – e Fabrizia Sacchi accompagnate da Cecilia Guzzardi e Alessandro Blasioli.

Alla regia, il ritorno di Enrico Maria Lamanna, che il pubblico affezionato ricorderà per le numerose partecipazioni al Festival e per “Diamoci del tu” del 2020, dove aveva diretto De Laurentiis in coppia con Pietro Longhi.

“Dove ci sei tu” è ambientato in Canada, sull’isola di Manitoulin. Qui si trova la fattoria delle sorelle Glenda e Suzanne, che vi abitano da anni, mantenendosi con la vendita delle loro famosissime marmellate.

Si tratta di due personaggi diametralmente opposti: la prima è una compita e apparentemente seriosa donna di campagna, mentre la seconda è uno spirito libero che manifesta di continuo la sua voglia di divertirsi.

Le loro solite preoccupazioni (come quella di spiare il prestante e giovanissimo vicino veterinario e il prepararsi per la visita della figlia adulta di Suzanne, Beth) sono complicate da un segreto che le sorelle non possono più nascondere. Anche Beth ha un segreto che ha tenuto nascosto a lungo sia alla madre, con la quale ha un rapporto burrascoso, che alla zia.

Per le tre donne sarà il momento della verità e un’occasione per cambiare, si spera in meglio, le loro vite.

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).