Teatro della Tosse, spettacolo Stupidi della Compagnia Teatro TILT

Genova – Quest’oggi, martedì 20 febbraio 2024, alle ore 20:30, presso la Sala Dino Campana del Teatro della Tosse, la Compagnia Teatro TILT presenta il suo spettacolo “Stupidi”.

Nata a Genova nel 2016 dall’incontro di quattro talentuosi professionisti del teatro – Chiara Niccoli, Valeria Candio, Tommaso Benvenuti e Alessandro Ferrara – la Compagnia Teatro TILT si è dedicata alla produzione e alla promozione di progetti teatrali dedicati ai giovani e agli adolescenti, sviluppando un linguaggio moderno e coinvolgente.

In questa occasione, la Compagnia presenta la sua libera lettura della celebre commedia “Fools” di Neil Simon, tradotta in italiano con il titolo “Stupidi”. La storia si svolge in un piccolo paesino colpito da una maledizione che rende tutti i suoi abitanti “stupidi”. Un insegnante viene chiamato per risolvere il problema, ma rischia anch’egli di cadere nella stessa condizione. Tra divertenti imprevisti e personaggi bizzarri, lo spettacolo promette di far ridere e allo stesso tempo riflettere sulle dinamiche umane.

La regia e la drammaturgia sono curate da Tommaso Benvenuti, mentre nel cast troviamo Stefano Bertora, Alessandro Sommmella, Ester Delpino, Fioravante Orefice, Clara Cravero, Laura Rosa e Mara Nicosia.

Un ringraziamento speciale va al CFA di Luca Bizzarri, rappresentato da Lisa Galantini, per la collaborazione.