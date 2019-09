Teatro Akropolis. Tutti gli eventi di settembre

GENOVA Dopo la pausa estiva riprendono le numerose iniziative e attività rivolte alla cittadinanza di Teatro Akropolis con sede in Via Mario Boeddu 10 a Sestri Ponente.

Gli appuntamenti di settembre.

Spettacoli e incontri

Sabato 14 settembre

Crisalide Festival – Forlì

LUDI

Incontro con Roberta Nicolai, Clemente Tafuri, David Beronio

L’incontro nasce nell’ambito di “Oscillazioni”, il progetto curato da Roberta Nicolai che dà corpo all’esigenza di “concretizzare il desiderio di mettere lo sguardo su parole isolate, su quei contenuti che, durante il processo, scivolano dentro e fuori dalla scena”. Il materiale video realizzato da Teatro Akropolis e presentato durante l’incontro si compone di tracce cinematografiche espressione di alcuni momenti del lavoro di ricerca e composizione di “Pragma. Studio sul mito di Demetra”, l’ultima produzione di Teatro Akropolis. Un confronto “sporco”, fatto di attrazione e di rifiuto, un rinnegare rammemorante che dà vita a un gioco, un ludus tra immagine cinematografica e immagine corporea che prende forma dalle trame del mito.

Info: www.crisalidefestival.eu

Workshop e corsi

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, ore 14:30-18:30 Teatro Akropolis

Workshop gratuito su corpo e azione

“Arabesco” è un’esperienza che coinvolge un gruppo stabile di performer, condotta da Teatro Akropolis per approfondire temi connessi al corpo, all’azione, alla relazione. Ogni processo o esercizio di “Arabesco” è pensato per condurre a una più profonda conoscenza di sé e del proprio corpo, sviluppando un approccio all’azione e alla relazione che indaga le potenzialità artistiche ed espressive di ognuno. Nel corso dei due giorni di workshop il gruppo di “Arabesco” si apre per accogliere nel lavoro attori, danzatori, performer o persone alle prime esperienze. Al termine del workshop, fra i partecipanti verranno selezionate alcune persone per entrare a far parte del gruppo di “Arabesco” e/o in produzioni di Teatro Akropolis.

Info e iscrizioni: www.teatroakropolis.com/evento/workshop-arabesco-settembre-2019

Venerdì 27 settembre, ore 18 Teatro Akropolis

Open Day e presentazione corsi di teatro per bambini e ragazzi

I corsi di Teatro Akropolis mirano allo sviluppo delle capacità comunicative, relazionali e creative dei bambini e dei ragazzi, attraverso il lavoro sul corpo, la scoperta delle proprie potenzialità espressive, l’abitudine all’ascolto. Una concezione di teatro come strumento di conoscenza di sé e dell’altro e come percorso di crescita. I corsi sono tenuti da attori di Teatro Akropolis con esperienza pluriennale nel campo educativo e pedagogico e sono aperti a chiunque desideri avvicinarsi all’arte teatrale. Durante l’open day sarà possibile conoscere i docenti e ricevere ulteriori informazioni. Il teatro sarà aperto dalle 17 alle 19 per informazioni.

Info e iscrizioni: www.teatroakropolis.com/corsi-teatro-bambini-ragazzi

Residenze a Teatro Akropolis

Dal 2 al 10 settembre 2019 Teatro Akropolis

Residenza

Codeduomo Compagnia Daniele Ninarello – Pastorale nell’ambito del progetto “ResiDance XL”

La nuova creazione coreografica di Daniele Ninarello nasce dal desiderio di sconfiggere la paura della morte. Pastorale è il terzo lavoro di un ciclo di “Quattro Rituali Coreografici Esperienziali” concepiti a partire dalla creazione di pratiche anatomiche che si dispiegano nel comporre la dimensione spaziale e coreografica del rituale, in cui i corpi sono spesso orientati dalla composizione sonora.

Dal 5 al 10 settembre Villa Rossi Martini CLEC

Residenza

Carlo Massari, Jessica Leonello – L’uomo che ricordava troppo nell’ambito del progetto CURA

Uno spettacolo tra teatro di figura, danza contemporanea e parola per raccontare il tema della relatività della realtà, intesa come esistenza di una realtà solo soggettiva e in connessione con il ricordo proprio e degli altri. Le persone e i fenomeni della realtà esistono solo in una prospettiva di interpretazione individuale, che si nutre della memoria e del ricordo.

Bandi e scadenze

Domenica 8 settembre

Scadenza Bando INTRANSITO 2019

Il Comune di Genova in collaborazione con Teatro Akropolis, Associazione La Chascona e Officine Papage, promuove la quarta edizione della rassegna INTRANSITO, un progetto nato per valorizzare il lavoro di giovani compagnie e artisti emergenti della scena nazionale. La rassegna, che si svolgerà nei giorni 12, 13, 14 dicembre 2019 a Teatro Akropolis, offre a sei soggetti (singoli o in gruppo) selezionati attraverso un bando l’opportunità di presentare il proprio lavoro di fronte ad operatori, critici e personalità del mondo del teatro a livello nazionale. Gli spettacoli sono aperti al pubblico. Ai sei soggetti finalisti verrà corrisposto un premio di € 300. Un ulteriore premio in denaro del valore di € 1.500 sarà assegnato al soggetto vincitore da una giuria composta da critici e operatori del settore.

Il bando è rivolto a: 1) gruppi teatrali formali e informali aventi sede o comunque operanti stabilmente sul territorio nazionale, in cui almeno il 70% dei componenti deve essere, di età inferiore o uguale ai 35 anni alla data di scadenza del bando; 2) singoli artisti operanti sul territorio nazionale di età inferiore o uguale ai 35 anni alla data di scadenza del bando.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione al bando: www.genovacreativa.it/intransito2019

Giovedì 12 settembre

Scadenza Bando CURA – RESIDENZE INTERREGIONALI

CURA, progetto sulle residenze artistiche promosso da Residenza IDRA (Bs), R.A.M.I. Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM (Inzago – Mi), Teatro Akropolis (Ge), PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio / Settimo Cielo / Teatro di Arsoli, Teatri di Vita (Bo), Elsinor Centro di Produzione Teatrale (Fi), Residenza Multidisciplinare Arte Transitiva – diretta da Stalker Teatro (To) e Armunia-CapoTrave/Kilowatt Centro di Residenza della Toscana, intende fornire agli artisti le condizioni per poter approfondire il proprio lavoro in una prospettiva di apertura e di confronto con altri colleghi, tecnici provenienti da settori affini, critici ed operatori nonchè con i territori afferenti alle residenze.

CURA promuove un bando al fine di mettere a disposizione un minimo di 4 coppie di attraversamenti in residenza. Ogni residenza dovrà avere una durata di almeno 15 giorni (30 giorni in totale per ogni coppia di attraversamenti). Fa eccezione la residenza presso Teatro Akropolis che avrà una durata di 10 giorni.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione al bando: www.progettocura.it/bando

Come sostenere Teatro Akropolis

L’Art Bonus è un incentivo fiscale che, sotto forma di credito d’imposta, consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura. È valido sia per le imprese che per le persone fisiche.

Info su come sostenere il festival “Testimonianze ricerca azioni – X edizione” su:

https://artbonus.gov.it/2083-teatro-akropolis.html

Per informazioni sulle attività: tel. 3291639577 oppure 3389750256, e-mail info@teatroakropolis.com, web www.teatroakropolis.com Facebook e Twitter: Teatro Akropolis.

Marcello Di Meglio