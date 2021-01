Tanti cantautori Genovesi in un docufilm

La nuova scuola genovese, il docufilm sul rapporto tra cantautorato e rap

Il docufilm è in lavorazione e uscirà nel 2021, ha un cast di eccellenze nell’ambito musicale, per la parte cantautorale ci sono anche Ivano Fossati e Gino Paoli, oltre a Cristiano De André e Dori Ghezzi e altri nomi molto noti, mentre per la parte rap ci sono Izi, Tedua e tutti i liguri più famosi. Come ospite speciale c’è anche Marracash, uno dei rapper più importante in Italia. Nel teaser ci sono anche le voci di alcuni di loro.