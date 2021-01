Bulgaro arrabbiato lancia sedia dal quinto piano hotel e centra moto: denunciato

La Polizia ha denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un bulgaro 21enne, pluripregiudicato.

Il giovane, in preda ad una crisi di rabbia, ha lanciato una sedia dal quinto piano di un albergo di via XX Settembre, fortunatamente senza colpire nessuno ma danneggiando tre moto parcheggiati in via Palmaria.

All’arrivo della Polizia il ragazzo, ancora affacciato dal balcone, si è messo ad urlare per attirare la loro attenzione reclamando la paternità del gesto.

A seguito di controllo è stato trovato in possesso di un paio di forbici occultate nella tasca della felpa.